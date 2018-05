Täna otse: OnePlus esitleb maailmale kauaoodatud tipptelefoni

OnePlus on selle telefoni ümber kumu tekitamiseks viimastel kuudel tublisti vaeva näinud. Räägitud on võimsast kaamerast, ülikaasaegsest klaasitagaküljega disainist, veekindlusest ja sälgust esikülje andurite ümber.

Lekete põhjal on arvatud, et telefon on 6,28-tollise ekraaniga, millel kuvasuhe 18:9 või 19:9. Protsessoriks uusim Snapdragon 845, RAM koguni 8GB ning ROM kuni 256 GB. Tagaküljel on seadmel 20 MP duubelkaamera ning esiküljel 16 MP selfiekaamera. Aku mahutavuseks on pakutud 3300 mAh. Mõõtmed on seadmel 155,7x75x7,8 mm ning massiks 177 grammi.