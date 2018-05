Tanel Talve: riigireform on juba niigi töös

Riigikogu vastava komisjoni esimehena on mul hea meel meelde tuletada, et Riigikogu riigireformi komisjon on teinud palju tööd, et veel praeguse koosseisu ajal Riigireformi põhialused sõnastada ja ka otsusena vastu võtta.

Sellesse protsessi on panustanud terve hulk inimesi - ettevõtjad, teadlased, kodanikuühiskonna eestvedajad, poliitikud jne. Ka mitmed kõnealuse sihtasutuse liikmetest, kaasa arvatud Jüri Raidla ise, on meie komisjoni tööga ja eesmärkidega olnud kogu aeg kursis ja oleme saanud Riigikogu otsuse koostamiseks väärt nõu.

Tänu sellele on Riigikogus juba valmimas riigireformi põhialuste otsuse eelnõu, mis paneb paika peamised printsiibid, millest riiki reformides tuleks lähtuda. See saaks Riigikogus olema suur kompromiss, laiapõhjaline kokkulepe, mis loodetavasti kehtib edaspidi olenemata parasjagu võimul olevast valitsuskoalitsioonist.

Maikuu lõpus on loodetavasti võimalik juba täpsemalt selle otsuse sõnastusest rääkida, hetkel saab öelda niipalju, et oleme püüdnud konkreetsemalt sõnastada meie riigivalitsemist puudutavaid tähtsaid põhimõtteid, mida muudest seadustest, arengukavadest ja dokumentidest sõnaselgelt ei leia ja mis võiksid meid nö õigel teel hoida.

Mõned märksõnad: inimesekesksus, halduskoormuse vähendamine, tõhus riik, kohanemisvõimeline riigiorganisatsioon... Tähtis on ka rõhutada, et kõnealuse otsuse eelnõuga põhiseaduse aluspõhimõtteid (õigusriik, demokraatia jne) ei muudeta.

Nii et Riigikogus on käinud ja käib jätkuvalt aktiivne töö selle nimel, et meie riigi valitsemine saaks kokkuvõttes tõhusam ja jõukohasem. Kõik sisendid on loomulikult olnud teretulnud ja nendega on võimalikult palju ka arvestatud ja erinevad arutelud veel jätkuvad.