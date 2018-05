Eesti jäätisepulber trügib Hiina turule

Revala juhataja Rein Viilu sõnul on nad pikalt koostööd teinud teadus-arenduskeskuse BioCC-ga, et teha jäätisepulbrist tervislikum toode. Ühe näitena tooteinnovatsioonist toob Viilu välja probiootikumide lisamise jäätisepulbrisse.

Revala on üks Eesti ettevõtetest, mis osaleb hetkel Shangais toimuval toidu- ja joogisektori messil SIAL China 2018. Messi raames toimuva innovatsioonikonkursi SIAL Innovation 2018 valiti kümne finalisti hulka valiti just Revala jäätisepulber.

«SIAL China messile läksime ootustega leida uusi edasimüüjaid just Hiina turule. Hiina on jäätise jaoks kiiresti arenev turg ning uuendusmeelsed hiinlased on nišitoodetest väga huvitatud,» võttis Viilu oma ootused kokku.