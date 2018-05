Inese Dose: plokiahel toob uue läbimurde

Plokiahela ehk Blockchain’i kasutuselevõtu temaatika erinevates tootmisharudes on tekitanud erakordset furoori. Plokiahela tehnoloogia võimaldab algoritmide abil tehingute tegemise ilma kolmandate osapoolte sekkumiseta. See suurendab paindlikkust ja vähendab operatiivseid ja tehingutega seotud kulusid.

Tegemist on innovatsiooniga, mis võimaldab praeguste vahendajate asendamise uute ja potentsiaalselt paremate koostöövormidega. Plokiahel tekitab energeetikasektoris revolutsiooni, mille käigus on võimalik liikuda tootjakesksest ülevalt-alla mudelist tarbijakeskse hajutatud mudelini.

Paradigma nihkumine: tarbijast tootvaks tarbijaks

Hetkel kasutusel olev ülevalt-alla mudel põhineb lihtsal paradigmal: tootjad toodavad elektrit ja müüvad seda tarbijatele, kes seda tarbivad.

Päikesepaneelide ja akumahtude märgatava hinnalanguse tõttu on tarbijad alustanud ise elektri tootmist ja seega muutunud tootvaks tarbijaks. Praegu toimub see protsess valdavalt omatarbe eesmärgil, kuid tulevikus viib see inimeselt inimesele tehinguteni.

Kasutusel olev ülevalt-alla mudel asendub elektri genereerimises toimuva nihke tõttu hajutatud mudeliga. Seoses uue süsteemi kasutusele võtuga tekib «teabevõrk», mis on füüsilise elektrivõrgu paralleeliks («Digitaalsete Kaksikute» teke). See teabevõrk genereerib ülisuurel hulgal andmeid, mis vajavad töötlemist.

Kasutusel oleva mudeli muutumine on revolutsioon, mis endale omaselt tekitab nii uusi probleeme kui ka võimalusi.

Plokiahel on revolutsiooni võtmetegur

Elektrivoolu ja tehingute kahepoolne suundumus on uue hajutatud mudeli keskmeks. Inimeselt inimesele toimuvate elektri müümise tehingute turvaliseks ja paindlikuks logimiseks on vaja süsteemi. Sealjuures tuleb tagada tehingute turvalisus (lisaks energiavarude ja –jaotuse turvalisusele), seotud informatsiooni varustamine ja asjakohased andmekaitsemeetmed.

Tähelepanu tuleb pöörata ka plahvatusliku kiirusega kasvavale turul osalejate arvule ja mitmete tootmisallikate ning smart meter’ing meetodi tõttu suurenenud andmemahtudele.

Plokiahel ja selle komponendid juhivad üleminekut uuele hajutatud energiamudelile neile küsimustele vastates.

Plokiahel on kõikide tehingute detsentraliseeritud pearaamat. See on see süsteem, mis võimaldab vastastike tehingute registreerimise ilma kolmandate osapoolte kinnituseta, olles paindlik, tõhus, turvaline ja odav lahendus ning vihjates sellele, et protsessist kaovad vahendajad. Seega on kindlakskujunenud teenusepakkujate jaoks (,kelle ärimudel põhineb valdavalt vahendamisrollil) kriitiline leida oma uus roll hajutatud maailmas. Usume, et sellest saab peagi energeetikasektoris levinud tava.

Plokiahela edulood energeetikasektoris

Plokiahel on läbimurre, mida saab võrrelda mobiiltelefonide tutvustamisega kaheksakümnendatel ja Interneti levikuga enamikes tööstusharudes üheksakümnendate aastate lõpus. Plokiahel muudab energeetikasektori olemust sarnases ulatuses.

See tutvustab uut lähenemist äritegevusele, mille käigus vahendajad asenduvad uute koostöövõimalustega. Plokiahela lahendused on hakanud levima finantssektoris ning energeetikasektor on peagi järgnemas. Nii kindlakskujunenud energeetikasektori teenusepakkujad kui idufirmad (vahel koostöös) on testimas plokiahelal põhinevaid pilootprojekte.

Näitena võib tuua, et BP ja Shell on arendamas plokiahelal põhinevat digitaalset platvormi, mis võimaldab kaupade vahetamise. Platvormi valmimine on planeeritud 2018. aasta lõppu ning sellega seoses ennustatakse revolutsiooni õli- ja gaasitehingutes.