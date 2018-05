India IT-ärimees pettus Eestis: pange oma programmid kinni!

Paraku kujunesid viimase kuu läbikäimised Eesti saatkonnaga Indias tema jaoks õudusunenäoks, ta kaotas väga suure summa raha ja soovitab nüüd meil oma edumeelsed startup-programmid sootuks kinni panna.

Indias juba 17 aastat oma Swransofti-nimelist IT-ettevõtet vedanud Yogesh Huja tegi anda arvates kõik Eesti nõutu, et ta saaks hakata just läbi Eesti ajama rahvusvahelist IT-äri. Ta lõi siin OÜ Swaransoft ning sai LHV Pangalt nõusoleku pangakonto avamiseks. E-residentide nõustamisfirma LeapIN abiga pidi ta järgmise nädala esmaspäeval, 28. mail siirduma Tallinnas pangakontorisse, et see ära teha.

Eesti saatkonnas New Delhis anti talle 25. aprillil lootust, et kõik on hästi, ning märgiti isegi, et kui ta veel keelitab kaasmaalasi Eesti e-residentsuse avaldusi esitama, siis võib saatkond talle kompenseerida sel nädalal Tallinnas toimuva innovatsioonikonverentsi Latitute59 piletid.

Viisale järgi pidi mees saatkonda minema möödunud nädala neljapäeval, ehk 17. mail. Enne seda nõuti talt veel edasi-tagasi lennu- ja laevapileteid, hotellibroneeringuid ja aastast kindlustust. Juba varem oli ta esitanud startup-viisa komitee positiivse otsuse talle viisa andmiseks, pangakinnituse, isegi Eestis elava India ärimehe kutse ja kõik muu vajaliku. Ka Latitude59 piletid ostis ta lõpuks ise, kuna saatkond loobus nende soetamise toetamisest.

Kõik ilus kukkuski kolinal kokku päeval, mis mees New Delhi saatkonda siirdus. Selgus halenaljakas tõsiasi, et kõik tema esitatud dokumendid olid lihtsalt kadunud. «Letitöötaja ei suutnud neid leida ei süsteemist ega kontorist,» tõdes Yogesh Huja tagantjärele valusat tõsiasja.

Möödus 5 minutit, siis 10 ja lõpuks 15. Peeti telefonikõnesid. Ja tulemus: lõpuks väljus keegi mees kontorist ja surus talle pihku kaks paberit – paberid, mille sisuks oli viisa andmisest keeldumine. Kuigi see tavaks pole, siis sel oli ka neis märgitud ka keeldumise põhjus: reisi põhjus olevat märkimata.

Järelikult pole Eestis ettevõtte omamine, innovatsioonikonverentsil osalemine, pangakonto avamise protseduurid Eesti jaoks piisavad eesmärgid selleks, et üks India ärimees võiks Eestit külastada.

«Kõigile lennupiletitele, ööbimise ja ürituse piletitele koos väärtusliku ajaga on vesi peale tõmmatud,» oli Yogesh Huja vägagi nördinud.

Sugugi paremini ei läinud tal ka edaspidi. Tema edasistele e-kirjadele enam saatkonnast ei vastatud. Eesti välisministeeriumi veebilehel olev link kaebuse esitamise vormile on lihtsalt rivist väljas ja annab teadet «page not found». Programmist Startup Estonia öeldi talle, et aega ürituseni on jäänud liiga vähe aega, et jõuaks veel midagi muuta.

Juhtumil on ka rahaline tagajärg: mees kaotas enam kui 5000 eurot kõikvõimalike piletite soetamisele ja muule asjaajamisele.

Ja mees on kokkuvõttes vägagi vihane.

«Kui saatkonnas käsitletaksegi nii startup-programme, siis pange parem oma sellised programmid kinni, kuna need lähevad inimestele nagu meie maksma väga palju raskelt teenitud raha,» soovitab Yogesh Huja.

Veel 28. aprillil oli mees Eestist täisvaimustuses ja jagas meie e-residentsuse imelugu sotsiaalmeedias. «Kui jumal oleks andnud Adamale ja Evale e-residentsuse, poleks maailm jagatud piiride ja piiriüleste probleemidega,» arvas ta toona. Paraku põrkus ta just e-residentsust maitstes valusamalt kui kunagi varem nende probleemide otsa.