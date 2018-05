Otsus kindel: Elektrilevi hakkab looma internetivõrku

Elektrilevi sideteenuste juht Oliver Ruus ütles Postimehele, et investeeringumahtusid järgnevaks viieks aastaks on veel vara täpsustada - need saavad selgemaks pärast sooviavalduste kogumist ja sellele järgnenud analüüsi.

«Meil on teada hinnanguline investeeringumaht, aga kontrollime selle paikapidavust vastavalt sooviavaldustele. Seepärast on ka vara enne tulemuste analüüsi rääkida investeeringu suurusest,» märkis Ruus.

Sooviavaldusi kiire interneti võrguga liitumiseks saavad esitada kõik inimesed üle Eesti ning selleks ei pea olema Elektrilevi klient. Avaldusi kogutakse veebilehe teel.

«Tahame järgmisel aastal alustada avatud kiire interneti võrgu rajamist ja selleks on meil vaja eelnevalt võimalikult täpset infot, millistes kohtades Eestis on kiire interneti vajadus,« ütles Elektrilevi juhatuse liige Taavo Randna.

Ta lisas, et kogutud info analüüsil selgub täpsemalt, millises ulatuses ja kuhu Elektrilevi hakkab võrku rajama.

Sooviavaldusi kogutakse 2018. aasta augusti lõpuni. Alates sügisest hakatakse välja töötama täpsemat üle-eestilist investeeringute ajaplaani

Elektrilevi poolt rajatav kiire interneti võrk on avatud kõigile sideteenuste pakkujatele. See tähendab, et internetiteenust saavad võrgu kaudu pakkuda kõik operaatorid. Elektrilevi ise internetiteenuseid müüma ei hakka.

Elektrilevi testib 2018. aastal avatud kiire interneti võrgu rajamist mitme pilootprojekti raames. Praegu käivad avatud sidevõrgu rajamise tööd koos elektrivõrgu hooldustöödega Tallinnas, Veskimetsa piirkonnas, kus leping internetiteenuse pakkumiseks on sõlmitud nelja sideoperaatoriga.

Üle-eestilise võrgu ehitamisega loodetakse algust teha juba 2019. aastal.

«Rajame kiire interneti võrgu elektriliinidele. Tänu kahe taristu ühistöödele säästame raha ja suudame kiire interneti võrgu valmis ehitada võimalikult kiiresti,» lisas Randna.

Elektrilevi haldab ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on ette valmistamas toetusmeedet, et jagada kiire internetivõrgu rajamist 20 miljoni euroga. Elektrilevi on seni ainus, kes on avalikult sellele summale kandideerimisest teada andnud.