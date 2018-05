Samsung peab kohtu käsul maksma Apple'ile üle 500 miljoni

Tegemist on juba suhteliselt vana kohtuasjaga, mis algas 2011. aastal, kui Apple süüdistas Samsungit originaalse iPhone'i patenteeritud disainielementide ja funktsioonide kopeerimises. Kohus trahvis aasta hiljem Samsungit 1,05 miljardi dollariga, kuid viimane kaebas edasi ja kaks ettevõtet on peale seda aastaid kakelnud, kui palju Samsung tegelikult maksma peaks, kirjutab BBC .

Apple ütles hiljem pressiteates, et pikk kohtutee pole kunagi olnud ainult raha pärast, vaid Apple'i tehnikasaavutuste kaitsmise pärast. Samsung on siiani vaielnud, et nad peaks kopeerimise eest maksma ainult 28 miljonit dollarit, sest see summa on otseselt seotud patentide eest teenitud kasuga. Apple on nõudnud aga osa kogu iPhone'i müügist.