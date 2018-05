Homme otse: e-valitsemise konverents 2018: Inimesed on internetis, valitsused mitte

Konverentsil on esindatud kõik maailmajaod, üheksa riiki on esindatud ministritasandil: Afganistani, Alžeeria, Antigua ja Barbuda, Bangladeshi, Bhutan, Ghana, Kongo, Santa Lucia ja Ukraina. ELi 28st liikmesriikidest on esindatud 18 riiki. Konverentsi kõige kaugem osaleja tulevad Vanuatult ja Uus-Meremaalt.

«Riigid ja omavalitsused seisavad silmitsi tõsiasjaga, et inimesed on internetis, kuid nemad mitte, või on seal kasutajate jaoks väga ebamugavalt. Konverentsi mõte on teadvustada valitsustele ja organisatsioonidele vajadust olla oma rahva jaoks olemas ka internetikeskkonnas ning pakkuda ideid, kuidas tuua kogukonnad, omavalitsused, IT ettevõtted ja idufirmad arendama inimestele vajalikke ja käepäraseid teenuseid,» ütles Hannes Astok. «E-riigi arendamine on ühislooming, mitte ametkondade ajaviide. Eesti võiks olla siin eeskujuks.»