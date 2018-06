Honda ja Renault‘i rinkapillid: kumba võtta, kumba jätta?

Nende vahel valida on nii lihtne… või vastupidi, kohutavalt keeruline. Mida võtta, mida jätta? Peugeot 308 GTI, Volkswagen Golf GTI, Hyundai i30 N? Valikust ei tohi mingil juhul puududa Renault Mégane RS ja Honda Civic Type R. Nii sõitiski Arter mõned kiired ringid Mégane RS-iga Poolas Poznani ringrajal ja Type R-iga siinsamas kodusel auto24ringil. Kumba võtta? Valikut ei tee kergemaks seegi, et mõlemad autod on ka Nürburgringil aplad konkurendid.