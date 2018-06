Eestlaste abiga valmis maailma esimese GDPR andmekaitseäpp

Vastavalt 25. mail jõustunud isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) on igal füüsilisel isikul õigus mitmetele isikuandmeid puudutavatele tegevustele, sealhulgas saada ülevaadet era- või avalikus organisatsioonis tema kohta kogutud andmetest; neid pärida, üle kanda, muuta või kustutada.

Loodud veebirakendus idmanager on aga esimene maailmas, mis koondab kasutaja poolt internetikeskkondasse ja erinevatesse organisatsioonidesse loodud kasutajakontod ühte kohta ning võimaldab sinna salvestatud isikuandmeid pärida, muuta või kustutada kiirelt ja mugavalt läbi ühe keskse veebilahenduse.

Tegemist on ka esimese rakendusega, mis pakub füüsilistele isikutele võimaluse kontakteeruda iga andmekogujaga läbi ühe keskkonna selle asemel, et teha seda kõigiga eraldi.

Samuti on idmanager hea lahendus igale andmekogujale, et viia klientide andmed GDPR vastavusse kiirelt ja mugavalt säästes ressursse, mida nõuaks alternatiivina tehtav käsitöö.

«Nimi idmanager defineerib täpselt selle sisu – see on rakendus, mis aitab üksikisikul hallata oma identiteeti. Teave ja andmed, mida Teie kohta erinevates süsteemides ning erinevate organisatsioonide poolt hoitakse, määravad, kuidas Teid digitaalselt tajutakse. Teie identiteet on nende arusaamade summa,» ütles idmanageri juhtivpartner Jan Lagast.