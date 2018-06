Miks Apple nii edukas on?

Nii Lõhmus kui ka Einberg kiidavad ka partnerlust Valge Klaariga, Apple’i toodete esindajaga Eestis. „Valge Klaari jaoks on iga klient oma soovidega ainukordne ja saab erilise tähelepanu osaliseks. Ja muide, ka kõik tehnikakaugetel inimestel aidatakse uute seadmetega kiiresti sõbruneda ja neid enda kasuks tööle panna. Usun, et jagame Valge Klaariga mitmeid väärtusi – soovime oma klientidest aru saada ja pakkuda nende vajadustele vastavaid lihtsaid ja toimivaid lahendusi,“ ütleb Lõhmus. Taxify on samuti teinud juba aastaid Valge Klaariga koostööd ning ka Einberg nendib, et kõik sujub, teenindus on sõbralik ja kiire ning erisoovidele leitakse alati lahendus.

Apple’iga tujurikkuvaid olukordi ette ei tule

Ajajuhtimise äpi Toggle tiim eelistab Macbook Pro’d ja Macbooki sülearvuteid esmapõhjusena nende heade parameetrite ning kaasaskantavuse tõttu. „Enamiku meie töötajate jaoks on tegu igapäevase põhitöövahendiga. Meil inimesed on väga liikuvad ning mobiilse kontori olemasolu väga oluline,“ ütleb firma tegevjuht Krister Haav. „Teisalt ei ole minu hinnangul ka hetkel turul Apple’i sülearvutitele konkurente, mis oma töökindluse, kasutatavuse ja disaini osas võrreldavad oleks. Kogu pakett on väga hästi õnnestunud!“

Enda murekohtadest Apple’iga toob Haav välja uued klaviatuurid, millega oli tunne nagu toksiks laua peal. „Samas teistele ei paista see probleeme valmistavat,“ muigab ta.

Pärtel Vurma disainiagentuurist Velvet möönab samuti, et nende 30 disainerist, veebiarendajast ja loovmõtlejast kasutab valdav enamik töövahendina Apple’i arvutit. Miks? „Apple’i tehnika on kvaliteetne ja vastupidav. Tänapäeva tarkvaralised pilvelahendused küll võimaldavad poole päeva pealt teise arvuti taha istuda ja oma tööd jätkata, aga ega see kellegi jaoks eelistatud käitumine ei ole. See tähendab, et sõltume väga oma arvutite töökindlusest,“ selgitab ta, lisades, et Velveti disaineritele väga meeldib oma põhitööd teha – disainida ja kõige rohkem ajab närvi see, kui seda tehnilistel põhjustel teha ei saa. Et mitte selliseid tujurikkuvaid olukordi tekitada, pannakse suurt rõhku töövahendite kvaliteedile.

Igal Velveti disaineril on arvutis Adobe Creative Cloudi tarkvarapakett. Kasutajaliideste disaineritel on sellele lisaks kindlasti veel suhtlusrakendus Sketch ning ülejäänud rakendused on juba individuaalsed vastavalt igale inimesele. Pärtel Vurma ise kasutab lisaks e-kirjade lugemiseks Outlooki, märkmete tegemiseks ja jagamiseks Onenote’i, projektide ja ülesannete haldamiseks Trellot ning ajakasutuse mõõtmiseks Toggl’it. „Rakendus, mille puudumine minu elu palju keerulisemaks teeks, on paroolide haldamise rakendus 1Password. Kuna Velvet tegeleb palju ettevõtetele kodulehtede ja muude digilahenduste loomisega, on meie käes ka paroolid nende serveritesse ja halduskeskkondadesse. 1Password võimaldab paroole turvaliselt hoida ja neid ka vajalikele meeskonnaliikmetele edasi jagada.“

Aga lisaks soovitab Vurma kõigile juhtidele võimalikult tihti arvuti tagant püsti tõusta ja oma inimestega silmast silma suhelda. „Minge ja küsige kuidas tal läheb ja kas on midagi, mida mina teha saan, et veel paremini läheks? Minu kogemus ütleb, et ühe viieminutilise suhtlemisega jõuab alati kaugemale, kui päevade viisi e-kirju vahetades ja memosid kirjutades!“