Apple ja Samsung lõpetavad seitse aastat kestnud tüli

Apple ütles hiljem pressiteates, et pikk kohtutee pole kunagi olnud ainult raha pärast, vaid Apple'i tehnikasaavutuste kaitsmise pärast. Samsung on siiani vaielnud, et nad peaks kopeerimise eest maksma ainult 28 miljonit dollarit, sest see summa on otseselt seotud patentide eest teenitud kasuga. Apple on nõudnud aga osa kogu iPhone'i müügist.