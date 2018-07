Skandaal: Google tunnistas, et lubab tarkvaraarendajatel lugeda Gmaili kasutajate e-kirju

Google lubas aasta tagasi, et ei lase enam oma arvutitel skaneerida Gmaili kasutajate e-kirju, et luua täpsemini suunatud reklaame. Ettevõte põhjendas toona oma otsust kasutajate privaatsuse kaitsmisega, et kliendid saaks neid ka edaspidi usaldada. Vaatamata oma lubadustele laseb tehnikahiid aga kolmandast osapoolest tarkvaraarendajatel pääseda ligi miljonite Gmaili kasutajate isiklikele e-kirjadele, paljastas The Wall Street Journal.

Arendajad pääsevad kasutajate e-kirjadeni sellisel juhul, kui nad on liitunud mitmesuguste e-kirjateenustega, mis pakuvad näiteks kaupade hinnavõrdlusi või panevad automaatselt kokku reisikavasid. Google ei kontrolli õieti üldse selliseid arendajaid, kes panevad sageli arvutid või mõnedel juhtudel ka töötajad kasutajate e-kirju lugema.

Üheks selliseks ettevõtteks on Return Path, kes kogub reklaamijatele andmeid, skaneerides enam kui kahe miljoni inimese e-kirju, kes on registreerinud ennast Gmaili, Microsofti või Yahoo aadressiga kasutama Return Pathi koostööpartnerite tasuta veebirakendusi. Nende arvutid skaneerivad tavaliselt umbes 100 miljonit e-kirja päevas, kuid kaks aastat tagasi lasi ettevõte lugeda oma töötajatel üle 8000 e-kirja, et aidata neil õpetada välja ettevõtte tarkvara.

Gmaili arendaja Edison Software, kes toodab mobiilirakendust e-kirjade sorteerimiseks, lasi oma töötajatel käia ettevõtte juhi Mikael Berneri sõnul läbi sadade Gmaili e-kirjade, et luua oma rakendusele uusi funktsioone.

Ettevõtte eDataSource (Return Pahti konkurent) endise tehnoloogiajuhi Thede Loderi sõnul on kasutajate e-kirjade lugemine saanud andmeid koguvate firmade seas tavapäraseks praktikaks. Ka eDataSource töötajad lugesid Loderi sõnul mõnikord e-kirju, et luua ja parandada tarkvara algoritme. «Mõned inimesed peavad seda räpaseks saladuseks,» tõdes ta. «See on reaalsus.»

Return Path ega Edison ei küsinud oma kasutajatelt nende e-kirjade lugemiseks otseselt luba. Mõlema ettevõtte sõnul on selline tegevus peidetud nende kasutajalepingutesse. Samas on neil enda sõnul karmid ettekirjutused töötajatele, kes e-kirju loevad. eDataSource'i sõnul on nad nüüdseks kasutajate e-kirjade lugemise lõpetanud.

Google'i enda sõnul annavad nad ligipääsu e-kirjadele ainult neile arendajatele, keda nad on kontrollinud ja kellele on selge loa andnud kasutajad ise. Google'i enda töötajad loeva e-kirju ainult väga «erandlikel juhtudel, kui kasutaja seda palub või kui seda tuleb teha turvakaalutlustel, et uurida viga või kuritarvitamist».

Reklaamidega tegelevate ettevõtete jaoks on ligipääs e-kirjadele ahvatlev, sest need sisaldavad sageli sellist väärtusliku infot nagu ostuajalugu, reisiplaanid, finantsinfo ja isiklikud vestlused. Sageli kasutavad andmekaevandamisega tegelevad firmad tasuta rakendusi, et saada kasutajatelt luba nende e-kirjadele ligi pääsemiseks. Inimesed ei loe lepingutingimusi enamasti isegi läbi.