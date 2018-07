Elisa surub uutes pakettides mobiil-ID kohustuslikult peale

«Mobiil-ID tuleb meil tõesti uute pakettidega tasuta kaasa, mis on kliendi jaoks võimalus kasutada näiteks paroolikaartide kadumise valguses ainukest riiklikult tunnustatud turvalist autentimisvahendit,» ütles Postimehele Elisa esindaja Saskia Kivi.

Mobiil-ID on Eesti riigi poolt tunnustatud tasuline identifitseerimisteenus, mida pakub ettevõte SK ID Solutions. Selle kuutasu on kliendile 1 euro, kuid Elisa seda eraldi real kliendilt ei küsi ja hind on osa kogu paketitasust.