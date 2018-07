Hinrikus investeeris Horvaatia idufirmasse

Portaali TechCrunch teatel on Horvaatia start-up nimega Gideon Brothers kastanaud vaikselt investeeringuraha 765 000 dollarit.

Selgub, et juhtinvestoriks on olnud Taavet Hinrikus, kellest ongi viimasel ajal saanud aktiivne investeerija. Raha on talt saanud näiteks fitech-ettevõte Cleo, õigusnõu lahendus Juro ja satelliidiarendaja Open Cosmos.