Tele2 juht: piinlik, kui kehv on Eestis mobiilioperaatorit vahetada

«Kõik kliendid ootavad ja väärivad, et nende otsus viiakse ellu nii kiirelt, kui võimalik. See on ausalt öeldes piinlik, et pakume klientidele üht kõige kehvemat operaatori vahetamise protsessi kogu Euroopas. Ja seda Eestis, kus me veame digitaalset innovatsiooni nii paljudes valdkondades,» ütles Chris Robbins.

Tema sõnul on operaatorivahetus kunstlikult ebamugavam, kui see päriselt olema peaks ning seetõttu ei hakka osad inimesed vahetusele mõtlemagi. See aga piiravat tugevalt vaba konkurentsi ning paremate tingimuste saamist.

«Muudes teenusvaldkondades, näiteks panganduses tunduks selline ajaline piirang ju täiesti ebamõistlik. Reaalsus on, et me ei taha, et meie kliendid lahkuksid, kuid kui nad on selle otsuse teinud, siis peaks see toimuma nii kiiresti kui võimalik,» ütles Robbins.