FOTOD: vaata, milline autotüüp hakkab uuel aastal elektriautode seas trendi kujundama

Kuigi ainus elektriautode tootja, kes seni on pakkunud oma juba tulnud välja oma versiooniga linnamaasturist, on olnud Tesla oma ülikalli Model X-iga, siis uus aasta toob terve hulga soodsamasse hinnaklassi kuuluvaid elektrimaastureid, vahendab autoportaal Green Car Reports.

Autoasjatundjad on juba pikalt rääkinud, et selleks, et elektriauto muutuks masstooteks, peaksid autotootjad laiendama valikuid mudelite osas. Arvestades, et järgmise pooleteise aasta jooksul on turule tulemas kuni üheksa uut elektrimaasturit, paistab, et just see autotüüp hakkab 2019. aasta elektriautode trendi kujundama.

Alljärgnevalt on ülevaade viiest elektrimaasturist, mis kas juba on turul või on õigepea tulemas.

Jaguar I-Pace

Otsa teeb siinjuures lahti Jaguar I-Pace, mis on mõeldud just nendele autoomanikele, kes tahavad elektriautot, kuid eelistaks seejuures praktilist lahendust, mida just linnamaastur tavaliselt endas kätkeb.

Jaguari I-pace'i tutvustati esimest korda 2017. aasta lõpus toimunud Frankfurdi autoshow'l. FOTO: DANIEL ROLAND / AFP

Tesla Model X-ist natuke väiksemal Jaguari linnamaasturil on traditsioonilised viis istekohta. Esimesed autosõitjad ütlevad, et võrreldes Tesla linnamaasturiga, on I-Pace’il kenam interjöör. Ka peab see paremini vastu kurvilistel teedel.

I-Pace, mille aku võimsus on 90 kwh ja kahe elektrimootori peale 394 hobujõudu ning on võimeline ühe korraga sõitma maha ~ 380 kilomeetrit, on juba USA-s müügil.

Audi e-tron

Elektrimaastur, mis samuti mahutab viis reisijat ja on samuti Tesla Model X-ist natuke väiksem, on Audi e-tron. Oma suuruselt jääb elektriauto Audi Q5 ja Q7 vahele. Aku, mille võimsus on 95 kwh, võimaldab sõita korraga maha sõita ~400km.

Audi e-troni prototüüp selle aasta märtsis Genfi motoshow'l FOTO: DENIS BALIBOUSE / REUTERS

Autotootja sõnul on e-tron esimene elektriauto, mis kasutab 150 kw laadijat, mis võimaldab auto 80-protsentilist laadimist poole tunniga. Tulevikus peaks sellele lisanduma ka 350 kw laadija.

Kuigi algselt pidi Audi e-troniga välja tulema augusti lõpus, on see kaugemasse tulevikku lükkunud seoses Audi tegevjuhti emissiooniskandaali puudutavate süüdistustega.

Mercedes EQ

Mercedes on teada andnud, et nende Prantsuse tehases ehitatava EQC elektrimaasturi esitlus on 4. septembril, täpselt nädal pärast seda, kui Audi lubas oma e-troni maailmale tutvustada. Ka selle auto aku peaks vastu pidama oma 400 kilomeetrit.

Mercedese EQ linnamaasturi tutvustus 2017. aasta lõpus Genfi motoshow'l FOTO: ARND WIEGMANN / REUTERS

Autofirma on auto juba Norras eelmüüki pannud ja ütleb, et seda müüakse kui 2019. aasta mudelit.

Volvo XC40

Juuli alguses andis oma esimese elektriauto väljatulekust teada ka Volvo, kes on oma XC40 näol samuti keskendunud just linnamaasturile.

Volvo XC40 linnamaastur Los Angelesi autoshow'l 2017. aasta novembri lõpus FOTO: KEVORK DJANSEZIAN / AFP

Autotootja esindajate sõnul hakkab see maksma ligikaudu natuke üle 30 000 euro (küll aga pole selge, kas see on maksumus ilma maksudega või maksusid arvetades) ning suudab ühe laadimisega läbida umbes 380 kilomeetrit.

BMW iX3

BMW tutvustas oma elektrimaasturit iX3 aprillis Pekingis toimunud autoshow’l. Sarnaselt Audi e-tronile, on ka see auto korraga võimeline läbima 400 kilomeetrit.

BMW iX3 Pekingi autoshow'l aprilli lõpus FOTO: ROMAN PILIPEY/EPA