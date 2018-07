Eesti ei keelusta Yandex.Taxit

KOMMENTAAR

Andmekaitse Inspektsioon

Ka nutirakenduste puhul on oluline kinni pidada andmetöötluse minimaalsuse ja eesmärgipärasuse põhimõtetest. See tähendab, et konkreetse eesmärgi täitmiseks tohib küsida ainult selle eesmärgi täitmiseks vaja minevaid andmeid. Kindlasti on küsitav, kui näiteks taksoäpp nõuab teenuse saamiseks andmeid hariduse või töökoha kohta. Miks neid vaja on, kui nutirakenduse põhieesmärgiga pole nende andmete kogumine seotud. Taksoäpi puhul võib eeldada, et on vaja inimese nime, kontakti ja krediitkaardinumbrit, kui rakendus lubab makseid teostada.

Mida peame oluliseks märkida, et iga ettevõtte peab tegema isikuandmete töötlemise protsessi inimese jaoks läbipaistvaks ja õiguslikku alust peab andmetöötleja inimesele tõendama.

Andmekaitse Inspektsiooni nõuanne äpiga liituda soovijatele on, et enne kui annate nõusoleku andmete kasutamiseks oma nutitelefonis, vaadake väga täpselt, mida teilt küsitakse või milliseid tingimusi seatakse.