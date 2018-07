Elektrilevi soovib osta elektriautode kiirlaadimisvõrgustikku

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud enampakkumisele laekus möödunud nädalal kukkunud tähtajaks kaks pakkumist. Elektrilevi pakkumuse hinnaks on 350 000 eurot ja Luku-Expert tegi pakkumise 365 000 eurot.

«Pakkumuste juures hindame muuhulgas nii pakutud summat kui suutlikkust jätkata teenuse pakkumist vähemalt viie aasta jooksul. Samuti on oluline, et selle aja jooksul uus omanik arendaks taristu kasutajasõbralikkust ja kvaliteeti,» kommenteeris ministeeriumi pressiesindaja Emilie Toomela laekunud avaldusi.

Elektrilevi: meil on mitmeid kokkupuuteunkte

Elektrilevi juhatuse liige Taavo Randna ütles Postimehele, et ettevõte analüüsisis hanke kutset, pakkumise tingimusi ja otsustas nende põhjal teha omapoolse pakkumise.

«Elektrilevi soovib vaatamata tänasele väiksele elektriautode arvule valdkonna arengut toetada. Elektritranspordi areng ja laadimisvõrgustik peavad arenema käsikäes. Elektrilevil on laadimisvõrgustikuga mitmeid kokkupuutepunkte,» ütles Randna.

Ta märkis, et avalikus kohas autode kiirlaadimiseks on vajalikud sobivad laadimisseadmed, elektrivõrgu olemasolu ja piisavalt võimsust. «Mitmes Euroopa riigis on elektrivõrguettevõtted ka laadimistaristu pakkujaks,» lisas.