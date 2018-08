Huawei möödus nutitelefonide müügis Apple'ist ja tõusis maailma teiseks

Hiina telefonitootja müüs teises kvartalis umbes 54,2 miljonit nutitelefoni, mida on 40 protsenti rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, selgub uuringufirma IDC globaalse telefonimüügi uuringust. Sellest piisas, et ületada Apple, kes kaotas oma teise koha positsiooni esimest korda viimase kaheksa aasta jooksul. Apple tõusis müügilt maailma teiseks 2010. aasta teises kvartalis.

Nüüd on Huawei sihikule võtnud Samsungi, kes müüs küll möödunud kavartalis üle 70,1 miljoni telefoni, kuid võrreldes eelmise aasta sama ajaga kahanes nende müük ligemale 10,4 protsenti. Huawei kiiret tõusu ei paista peatavat ka tõsiasi, et nad on sisuliselt ära lõigatud maailma suurimast majandusest, milleks on USA. Küll on nad aga ülekaalukad turuliidrid oma kodumaal, mis on maailma teisena suurim majandus.