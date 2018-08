Porsche elektriline sportauto võtab sihikule Tesla

Porsche pole siiani Tacyanist veel kuigi palju tehnilisi andmeid avaldanud, kuid autotootja teatas hiljuti, et masina kapoti all hakkab pulbitsema üle 600 hobujõu. Autol on 800-voldine laadimisvõimekus, mis tähendab, et 15 minutit laadimist annab kusagil 400 km sõiduaega. Kokku on Tacyani sõiduulatuseks Porsche sõnul kusagil 500 kilomeetrit. Tacyan kiirendab nullist saja kilomeetrini tunnis 3,5 sekundiga.