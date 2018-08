Täna õhtul 360-kraadine otseülekanne: ilmavalgust näeb Samsungi uus tipptelefon

Seni teadaoleva info põhjal tuleb telefon 1258 ja 512 GB mälumahuga versioonis. Selle QHD+ kvaliteedis Super AMOLED ekraani suuruseks on koguni 6,4 tolli ning kuvasuhteks on 18,5:9. Telefoni kiire toimimise eest vastutava põhimälu ehk RAM-i on seadmel koguni 8GB, mis on enneolematult kõrge näitaja.

Seadmel on edasiarendatud duubelkaamera – see asub horisontaalselt ning sõrmejäljelugeja on lõpuks ometi paigutatud eraldi selle alla. Pole välistatud, et seade on tagasi saanud eraldi kaameranupu, et pildistamiseks poleks vaja ekraani toksida. Optiline pildistabilisaator (OIS) on jätkuvalt olemas.

Aku mahutavuseks peaks olema 4000mAh, mis on varustatud nii kiir- kui juhtmevaba laadimisega. See viimane peaks kandma nime Charger Duo ning see nimi viitab võimalusele laadida samaaegselt ka Smsungi nutikellasid. Võib kindel olla, et pärast Note 7 fiaskot on Samsung teinud kõik, et selle seadme akud ülekuumenema ei kipuks.

Räägitud on ka sellest, et puutepliiats on nüüd seadmega bluetoothi abil ühenduses ning see võimaldab ka pliiatsi abil telefoni mingil määral juhtida – seda näiteks sisse ja välja lülitada.