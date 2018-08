Lõuna-Korea keelab ohtliku rikke pärast teedelt tuhanded BMWd

BMW kutsus möödunud kuul Lõuna-Koreast tagasi üle 100 000 auto, et viia läbi erakorralised ohutuskontrollid. Autotootja hakkas samasid kontrolle viima möödunud nädalal läbi ka Euroopas. BMW sõnul näitavad praegused ekspertiisid, et põlenguid põhjustavad heitgaasisüsteemid.

Esmaspäevase seisuga oli Lõuna-Koreas kontrollimata veel üle 27 000 BMW. Kõigi kontrollimata sõidukitega on hetkel liiklemine keelatud. Sõita võib ainult lähimasse kontrolli.

Selle aasta jooksul on Lõuna-Koreas süttinud põlema 39 BMWd. Keegi pole praeguste andmete järgi õnneks siiski viga ega surma saanud.

BMW usub hetkel, et tulekahjusid tekitab BMW heitgaasisüsteemi retsirkulatsiooni moodul, mille eesmärgiks on suunata osa heitgaasidest mootorisse tagasi, et vähendada saastamist.