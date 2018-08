Tallinnas avanes startuppide jaoks uus kiirendi

Ettevõtte omanikeks on ärimeeste Veljo Otsasoni, Marek Kiisa ja Rain Rannu ettevõtted ning investeeringujuhiks on määratud Marko Oolo. Avaldusi kiirendiga liitumiseks võetakse vastu 7. septembrini aadressil https://www.superangel.io/alpinehouse

Marko Oolo sõnul võetakse kiirendisse kolm kuni viis ettevõtet ning programmi pikkuseks on vähemalt aasta. «Ühtlasi on üks osa programmist see, et viime ettevõtted 5-ks nädalaks ühele suurele turule, kus nad saavad klientidega suhelda ja äri arendada. Esimesed 5 ettevõtet viime novembris USAsse Silicon Valleysse,» rääkis Oolo Postimehele.