NATO teadur: tapjamasinate tehisintellekt – kas masinad teevad inimeste eest elu ja surma otsuseid?

Spektri ühes servas on need, kes leiavad, et kuna masinasse ei ole mitte kunagi võimalik programmeerida inimesele ainuomast moraali ja eetikat, siis on sellised relvasüsteemid oma olemuselt õigusvastased ning nende arendamine ja kasutamine tuleb ära keelata. Siia gruppi kuuluvad ka need, kes näevad tehisintellektil põhinevates tehnoloogiates küll potentsiaalseid kasutegureid, kuid peavad nende masinate tegutsemise ettearvamatust siiski liiga suureks riskiks, et lubada sõjalist kasutust.