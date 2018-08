Uue IT-ministri esimene lubadus: välistööjõu riiki lubamine lauale tuua

«Startup-viisa ja EASi vastav programm on päris kenasti tööle läinud, ent mitmete ettevõtete jaoks on selles osas probleemid üsna kriitilised. Põhiline sõnum oli neilt, et «nii hoida!»,» ütles Tammist.

Eesti idufirmad juba praegu tänu startup-viisale sisserände piirarvu kvoodi alt väljas. «Aga see regulatsioon tuleks üle vaadata ka teiste sektorite jaoks. Mitte lõputult ja «mida rohkem, seda parem», vaid see teema tuleks lahti võtta. Saan aru, et see teema on sensitiivne, aga kui vaadata ettevõtete tänaseid suuri kitsaskohti, siis see on üks neist,» rääkis Tammist.