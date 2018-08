Intervjuu: kas robotid peaksid saama õiguse tappa inimesi

Maailma innovatsiooniliidrid kutsuvad üles nutikat sõjatööstust mitte looma, vähemalt tehisintellekt (AI) sellest nii kaugel hoida kui võimalik. Kas meid võib aga ees oodata stsenaarium, mille kohaselt sõdu peavad omavahel tulevikus mitte inimesed vaid AIga varustatud robotid?

Äsjane üleskutse mitte mingil juhul delegeerida surmava jõu kasutamise otsust AI-le on ainuõige.

Nö ideaalstsenaarium oleks aga see, et inimene juhib relvasüsteemi kaugelt, nii et tema ise ei ole surmaohus. Kineetilises konfliktis võiksid omavahel aina enam kohtuda inimeste kaugjuhitud relvasüsteemid, mitte üksteist hävitavad inimesed.

Inimest kineetilise konflikti keskmest päris välja võtta ei saa, ent seda võiks teha nii palju, kui võimalik. Juba toimiv näide: luurelennuki piloot ei pea eluga riskima, sama ülesande saab täita kaugelt inimeste poolt juhitud drooniga.

Tekib muidugi ka küsimus, kas inimeste üle ongi enam üldse vallutamise teel võimu vaja saavutada - äkki on IT-süsteemide üle kontroll juba praegu palju olulisem?

Inimkonna üldine vägivaldsus aina väheneb ja aina enam panevad erinevad grupid üksteist paika teistel areenidel kui sõjaväljal. See on suurepärane.

Ka näiteks küberruum kui konfliktide asukoht tekib füüsilisele maailmale juurde, ent siiski ei asenda füüsilise jõuga ähvardamist ja jõu kasutamist.

Miks? Jõu kasutamise eriomane eesmärk on tekitada surmahirmu, mis sunniks ohvrit jõu kasutaja pakutud tingimustega nõustuma. Surmahirm on hirm minu teadvuse hävimise ees. See on unikaalselt efektiivne mõjutusvahend, mis inimestevaheliste nö mängude arsenalist nimelt oma sügava mõju tõttu vaevalt et päris välja jääb.

Ning kuniks inimteadvuse nö riistvaraks jäävad meie füüsilised kehad - ja 21. sajandiks võib ilmselt selle eelduseks võtta -, on ka füüsilise ohu tekitamine jätkuvalt konfliktide puhul päevakorras.

Nii et kineetilised konfliktid, st ühe poole poolt füüsilise jõu kasutamine ning ähvardus ja teiselt poolt selle tõrjumine, ei kao kuhugi.

Kas sõjamasinad peaksid teie hinnangul jääma alati rumalaks ja vähemtäpsemaks kui inimesed?

Jah, peaksid. Rääkides nutikast kaitsetööstusest, pean silmas tehnoloogiat, mis lubab inimestel end vähem ohtu seades vastast senisest efektiivsemalt heidutada või tõrjuda. Eestist nt Defendeci sensorid, Threodi droonid, Milremi UGV-d.

Lõpetuseks peamine küsimus: kas AI ähvardab inimkonda?

Selliselt püstitaud küsimus läheb juba väga kaitsetööstuse teemast välja ja et Eesti mõtlejate tunnetused sel teemal üldse kaardistada, kuluks ära paar head konverentsi.

Kiire ja lühike vastus oleks aga selline.

AI puhul eristame kitsast ja laia AI-d. Kitsas AI on meil täna juba olemas ja tegu on sisuliselt komplekssete algoritmidega. Kitsas AI on kasulik ja meid ei ähvarda. Üks inimene võib aga teisele inimesele senisest veel ohtlikumaks saada, kui kasutab kitsast AI-d teiste inimeste tapmiseks - seesama tapjarobotite näide. Kitsas AI on nagu lõhkeained või tuumareaktsioon - seda saab kasutada kasulikeks asjadeks, aga ka inimeste tapmiseks.

Ent tehnoloogia ise on neutraalne, kurja võib teha inimene, mitte tehnoloogia. Kitsast AI-d ära keelata niikuinii ei saa ega tohi - see on inimkonna elu parandav tehnoloogiline edasiminek. Aga inimeste tapmist/vigastamist küll algoritmiga masinale delegeerida ei tohiks.

Lai AI tähendaks, et oleme loonud tehisteadvuse - teadvuse, mis asub arvutis. Teadvuse loomine saab toimuda täna ainult juhuslikult - me ei tea, mis on või kuidas toimib meie enda teadvus, seega ei suuda me teadvust ka teadlikult üles ehitada.

On filosoofia valdkonda kuuluv küsimus, kas teadvus on kvalitatiivselt midagi rohkemat, kui hulk väga kompleksseid algoritme. Samuti on täiesti prognoosimatu, mis juhtuks, kui teadvus peaks arvutis tekkima. Äkki ta juba on tekkinud?