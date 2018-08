Facebook lasi välja rivaali YouTube’ile

Eestis uus teenus täna pärastlõunal veel avatud pole, aadress on sellel https://www.facebook.com/watch

Loomulikult saavad kasutajad filme kommenteerida ja moodustada üheaegseks vaatamiseks gruppe – ehk koos «kinno» minna. «Filmi vaatamine ei pea olema passiivne. See võib olla ka võimalus jagada oma muljeid ja tuua kokku samadest asjadest hoolivaid inimesi,» kommenteeris uuendust Facebooki juht Mark Zuckerberg.

Arvatakse, et lisaks YouTube’ile võib teenus osutuda suureks konkurendiks ka vanakooli televiisoritele. Kerge ei saa Facebookil kindlasti olema. Vanemad generatsioonid on kindlasti kinni tavateleviisori ja kindla saatekava alusel vaatamises. Mis puutub aga online-TV teenustesse, siis selles osas on ka Eesti turg pakkujatest pungil täis – alates Netflixist ning Elisa ja Telia lahendustega.