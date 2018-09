Skype eemaldab peale kasutajate pahameelt mitmed varasemad uuendused

Tehnoloogiahiiglane nentis, et möödunud aastal lisatud Highlights funktsionaalsus hakkas segama Skype'i põhifunktsioone, milleks on tekstsõnumite vahetamine ja videokõned. Lisaks Highlights'i eemaldamisele tuleb Skype'i järgmine versioon ettevõtte sõnul ka palju lihtsama disaini ja kasutajaliidesega.

Skype'i möödunud aastal välja lastud disain sai laialdase kasutajate poolse pahameele osaliseks. Rakenduse skoor hakkas kiiresti kukkuma nii iOS'i kui ka Androidi veebipoodides. Microsoft teatas mõni aeg tagasi, et tahaks muuta ka Skype'i arvutiversiooni rohkem mobiilirakenduse sarnaseks, kuid pidi kiiresti idee hülgama pahameeletormi tõttu.

Paljud inimesed kasutavad endiselt Skype'i vanemaid versioone, et kehvematest uuendustest mitte osa saada. Samal ajal on tekkinud platvormile viimastel aastatel terve hulk rivaale, millest edukamatel on juba miljoneid kasutajaid. Nende hulka kuuluvad näiteks Telegram, Line, Wechat ja FaceTime.