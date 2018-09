Danske eksjuht: lubasin vaikida

«Olen lubanud minule olulistele inimestele, et ma ei anna kommentaare ja hoian oma sõna!» vastas Aivar Rehe Postimehe ettepanekule selgitada aasta pärast tema viimast skandaaliteemalist kommetaari uusi ilmnenud asjaolusid.

Nimelt on nii Eesti Finantsinspektsioon kui Danske panga enda tellitud raport olnud täiesti vastupidisel seisukohal võrreldes aasta tagasi Rehe poolt Äripäevale antud selgitustega.

Danske praegune nõukogu esimees Ole Andresen kinnitas nimelt eile, et Danske on küll raportite lõpetamise faasis, «kuid juba praegu on selge, et mitteresidentide portfoolioga seotud probleemid olid suuremad, kui nad eeldasid».

Samuti on teada, et finantsinspektsioon leidis 2014. aastal, et Danske pangas on rikutud suures mahus, raskelt ja süsteemselt rahapesuvastaseid reegleid. Kontrollorgan nõudis Danske Eesti filiaalilt mitteresidentide teenindamise piiramist.

Aivar Rehe kinnitas aga täpselt aasta tagasi, et Danske Eesti juhtkond esitas regulaarselt Danske Grupi juhatusele informatsiooni mitteresidentide raha liikumise kohta ning panga filiaalid raporteerisid igakuiselt majandustulemusi grupi finantskeskusesse. Danske Grupil ja selle Eesti üksusel olid Rehe kinnitusel ka täiesti sõltumatult tegutsev rahapesu vastu võitlemise üksus ning loomulikult siseaudit.

«Danske Eestis olid juurutatud seadusest tulenevad rahapesuvastased protseduurid, mis vastasid rahvusvahelistele standarditele,» kinnitas Rehe septembris 2017 ning lisas, et aastal 2014 tegi ka rahvusvahelise audiitorfirma KPMG Danske Eestis toimivate rahapesuvastaste protseduuride vastavuse analüüs rahvusvahelistele standarditele. Lisaks tehti tema sõnul rahapesuvastses võitluses koostööd Deutche Banki ning dollarimaksete osas ka FBIga.