Fotod: algav nädal toob uue iPhone’i

Kõige levinuim neist ütleb, et ilmavalgust näeb mudel nimega iPhone XS. Eeldatakse, et kõige võimsama edasiarenduse on saanud kõik, mis seondub kaameraga. Pole ka sugugi välistatud, et Apple võtab lõpuks ometi kasutusele USB-C tüüpi ühenduspordi, mida kasutab kogu ülejäänud maailm. Eeldatavalt on hallile ja valgele toonile lisandumas kuldne.