IKEA ostis osaluse Eesti väikefirmas

«See investeering on osa Ingka kontserni suuremast eesmärgist toetada uuenduslikke ettevõtteid, mis panustavad tervislikuma toidu säästvamasse tootmisse, ning usume, et Click & Grow’ uudsel meetodil on suur potentsiaal,» rääkis Ingka Group'i investeeringute juht Kirster Mattsson.