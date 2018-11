Transferwise: pangad ei saa iial nii odavaks kui meie

«Pangad on harjunud suuremate kasumimarginaalidega, tegutsevad vanemate tehnoloogiate peal ja nendel on suurem kulubaas kui uuematel teenusepakkujatel nagu TransferWise,» selgitas Postimehele Transferwise’i tootjeuht Lars Trunin.

Transferwise alustas äsja ka järjekordset kampaaniat selle eest, et pangad ja teised valuutavahetajad avalikustaksid täpsemalt, kui suured on nende valuutavahetustasud. Euroopa Parlament hääletab sama sisuga piiriüleste maksete määruse eelnõu osas 5. novembril.

«Selle seaduse puhul eeldab Transferwise, et pangad alandavad oma tasusid vähesel määral – ligi 4 miljardit eurot aastas –, ent nad ei saa hindu vähendada näiteks TransferWise’i tasemele,» arvas Trunin.

Suurbritannias, USAs ja Eestis ettevõtte TransferWise'i asutasid 2011. aastal Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann. Ettevõttel on praeguseks üle nelja miljoni kliendi, kes liigutavad igakuiselt platvormi abiga rohkem kui kolm miljardit eurot. Investeeringutenaon ettevõte kaasanud 397 miljonit dollarit. Investorite seas on IVP, Old Mutual, Andresseen Horowitz, Richard Branson, Valar Ventures ja PayPali kaasasutaja Max Levchin.