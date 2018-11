Kahe väikese miinusega PLUS

Välimus

Tundub, et nutitelefonide maailm on valmis saamas, eriti just disaini osas. Kuid HMD kujundusosakond suudab siiski üllatada. Nokia 7 Plus valikus on vaid kaks värvi – klassikalised must ja valge, kuid ometi on leitud võimalus lisada veidi aktsenti sellesse must-valgesse maailma. Nii on telefon saanud ümber alumiiniumkorpuse ja kaamera ning sõrmejäljelugeja servadesse kauni vasekarva raamistuse. Nii ei saa keegi väita, et Nokia disain on igav või tavapärane. Ikka täiesti eristuv teistest.