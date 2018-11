MKM laseb riigiettevõtte erafirmadega siseturul konkureerima

Hetkel on olukord selline, kus riik on otsustanud konkursi tulemusel eraldada Elektrilevile 20 miljonit eurot abiraha selleks, et too viiks mööda oma elektritrasse valguskaabli nn valges alas olevate maamajapidamisteni. Jutt käib 40 000 majapidamisest, mis peavad ise maksma ühenduse eest 200 eurot – kõigi peale kokku seega 8 miljonit eurot.

Konkursi korraldanud Tehnilise Järelevalve Amet ei nõudnud aga Elektrilevilt endalt sendigi investeerimist. Kuigi varem oli MKMi retoorika selline, et konkursi võitjalt eeldatakse tööde kogusummast 2/3 ulatuses panustamist omafinantseeringuna.

Lisaks valgete alade viimasele miilile on Elektrilevi aga teatanud, et siseneb internetikaabli vedamise turule ka piirkondades, kus turutõrge puudub ja eraettevõtete investeerimishuvi on täiesti olemas. Lähema viie aasta jooksul lubas ettevõte investeerida koguni 60 000 ühenduse loomisse väljaspool valget ala – kasvõi Tallinna ja Tartu südalinnas.

Mida arvab aga riik – kas Eesti majanduspoliitika näeb ette seda, et riigiettevõtted peaksidki sekkuma sisekonkuretsi? Jah, nii see hetkel on.

«Väljaspool valget ala konkureerib Elektrilevi turupõhiselt teiste teenuse pakkujatega. Riik sinna ei sekku ega tohigi sekkuda ning igapäevaseks tegevuseks Elektrilevi riigilt toetust ei saa,» ütles Postimehele MKMi sideosakonna nõunik Raigo Iling.