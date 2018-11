Statistikaamet loob 1,4 miljoni euro eest uue andmetöötluskeskkonna

Hetkel on teada niipalju, et suurandmete analüüsiks hakatakse kasutama vabavaralist platvormi nimega Hadoop, mis on kasutusel mitme teise riigi statistikaametis. Eelvalik on ära tehtud ka selles osas, et andmete töötlemises ja analüüsis kasutakse tarkvara nimega R ning selle all visualiseerimistarkvara RShiny.