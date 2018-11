Mõis ja Tamjärv hakkasid päikeseärimeesteks

«Mõis ja Tamjärv omandavad ettevõttes kahepeale kokku 20-protsendise osaluse. Oleme omavahel kokku leppinud, et tehingu rahalisest väärtusest ei räägi,» ütles Postimehele ettevõtte ärijuht Andres Anijalg.

Ettevõtte suuromanikuks jääb asutaja Andri Jagomägi.

Päikesekatuste tootmine käib Anijala sõnul Väänas ja tootmisvõimsus on suurusjärgus 50-60 katust aastas. «Kaasatud investeering aitab meil kolida uuele tootmispinnale ja suurendada oluliselt tootmisvõmsust, et suudaksime nõudlusele vastata,» rääkis ta.

Roofit.Solari toodetav kattematerjal näeb välja nagu tavaline katus, kuid suudab toota elektrit sama efektiivselt kui tavapärased päikesepaneelid. Samast materjalist saab toota fassaadipaneele eramutele, korterelamutele ja tootmishoonetele, et püüda päikest ka vertikaalsetelt pindadelt.

Uurisime ettevõttelt, mis materjal see selline on ja millest see koosneb? «Tegmist on tootega, mis kombineerib endas traditsioonilise metallkatuse ja päikest tootvad elemendid ja meie kasutame siinkohal monokristalset räni,» selgitas Andres Anijalg.

Lisaks on ettevõte peitnud ära päikeseelementide omavahelised ühendused, et elemendid ei oleks visuaalselt nähtavad nagu traditsioonilistel päikesepaneelidel.

Mõisa ja Tamjärve investeeringu aluseks võib olla üleüldisem trend, kus päikesega seotud tehnoloogiad on viimase kümne aastaga odavnenud ca 85 protsenti ja selliste materjalide kasutamine on majanduslikult üha mõistlikum. Samuti aitab see nii Eestis kui ka väljaspool täita 2019 ja 2021 kehtima hakkavaid liginullenergia hoonete nõudeid.

«Olen ise aastaid kodus juba päikesepaneele kasutanud ja tootlus Eesti tingimustes on üllatavalt hea. Roofit.solar on välja arendanud huvitava tehnoloogia. Pealtnäha tavaline katusematerjal sisaldab päikeseelemente ja toodab elektrit sama hästi kui tavalised päikesepaneelid. Selline lahendus tundub väga suure tulevikuga,» selgitas Jüri Mõis.

Hannes Tamjärve sõnul saab tulevikus iseenesestmõistetavaks hoonele päikest püüdva katuse või fassaadi paigaldamine. «Kui hoone katus või fassaad on ehitatud elektrit tootvast materjalist, siis omanikul on justkui oma väike elektrijaam, mis teenindab osa majapidamise energiavajadusest. Päikesekatus toodab omanikule oma eluea jooksul investeeringu mitmekordselt tagasi,» ütles ta.

2016. aastal asutatud Roofit.solaris töötab hetkel alla 10 inimese.