Allan Martinson: Eesti startup-statistika topeltraamatupidamine

Sihtasutuse Kredexi levitatava ametliku statistika kohaselt on Eesti startup-ettevõtetesse investeeritud sel aastal rekordilised 324 miljonit eurot.

«Me natuke fetišeerime seda numbrit üle. Ärme unustame Eesti kontekstis ühte asja – see on nagu kahekordne raamatupidamine, väga paljud riigid peavad Eestis statistikasse sisse kirjutatud raha ka oma rahaks. Kui võtta peakorteri asukoha järgi – kuidas tavaliselt [investeeringuid] loetakse – on see nagu üks riik, ja Eesti – kus on asutajad – teine,» rääkis Allan Martinson viimases Kuku raadio saates «Restart».

Sel aastal on investeeringute summalt esikohal on 150 miljoniga (pluss teadmata investeering hiinlaste Didilt) küll Eestis registreeritud Taxify, kuid järgnevad kohe Pipedrive ja Monese, mille peakontorid on kolitud Eestist välja.

«Tont teab, mis riigi kirja seda raha täpselt panna,» tõdes Martinson üldnumbrit kommenteerides. «Aga loeb see, et meil tegelikult läheb hästi ja dünaamika järgi on meie startup-tööstus ajaloo parimal tasemel.»

Martinson märkis, et kahtlused [viide ERRi ajakirjanikule Anvar Samostile] startup’ide kasulikkusest Eesti ühiskonnale võib jätta möödunud sajandisse.

«Nad toovad olulist kasu Eesti majandusele isegi siis, kui ei ole veel kasumlikud. Kindlasti see raha, mis siia investeeringutena sisse tuleb, maandub lõpuks inimeste palkades. Olgu selleks siis IT-töötaja või need viis inimest, kelle ta kaasa toob: juuksurid, Uberi juhid, kokad restoranides ja nii edasi,» rääkis Martinson.

Kinnisvarasse pole startup’idesse investeeritud raha Martinsoni hinnangul veel eriti jõudnud – erinevalt Silicon Valleyst.

Lisaks tasub tema hinnangul arvestada, et enamik Eesti startup’idesse paigutatud raha tuleb välismaa investoritelt.