Silmeti eksomanik jättis maha hiigelkoguse radioaktiivseid tootmisjääke

Riigi ja kohaliku omavalitsuse antud vastustest selgub, et päris täpselt ei tea keegi, kui palju jääke on Silmeti territooriumile ladestatud. Keskkonnaameti viimased andmed pärinevad aastast 2017 ning siis oli koguseks 463 tonni. Sillamäe linnavalitsuse andmeil on jääke praeguseks juba enam kui 500 tonni.