Eesti lubab e-residentide laevad oma lipu alla

Reisijaid ja kaupu transportivaid laevu (mitte kalalaevu) puudutav suurim muudatus peitub sotsiaalmaksus. Erand on lihtne: sotsiaalmaks on Eesti lipu all sõitvate laevade töötajate puhul vaid 20 protsenti ja seda vaid 750-euroselt maksubaasilt. Täpsemalt on sotsiaalmaksu vähendatud sundravikindlustuse ja seda puudutava sotsiaalmaksu osa võrra. Jääb üksnes pensioni osa.

Lisaks sotsiaalmaksule ei pea riik hetkel riigikogu menetluses oleva seadusemuudatusega eelnõu kohaselt fikseeritud maksubaasi ületavat 750 eurot kinni ka tulumaksu. Kokkuvõttes vähenevad meretranspordi ettevõtja kulud seoses laeva meeskonna tööjõukulude ja nendelt kinnipeetavate tööjõumaksudega ja sisuliselt on sisuliselt tegu ettevõtjatele tehtava maksusoodustusega ning neile antava riigiabiga, mille tarvis Euroopa Komisjonilt eriluba küsitaksegi.

Täpsemalt lubati seda teha pärast eelnõu esimese lugemise lõpetamist riigikogus. See toimub 7. novembril.

«Ametlik taotlus riigiabi andmise loa saamiseks on Euroopa Komisjonile plaanis esitada pärast eelnõu esimese lugemise lõpetamist parlamendis ja enne taotluse esitamist pidada Euroopa Komisjoniga eelkonsultatsioone,» seisab seaduseelnõu seletuskirjas.

Maksubaasilt maksu tasumine on võimalik laevade puhul, mis osalevad rahvusvahelises mereveos ning mille kogumahutavus on vähemalt 500. Reisilaevadel töötamise puhul on kehtestatud lisapiirang, mis näeb ette, et maksubaasi süsteemi ei kohaldata ka juhul, kui tasu on teenitud Euroopa Majanduspiirkonnas regulaarreise tegevatel reisilaevadel

Oluline muudatus saab toimuma ka selles osas, kes tohivad oma laevu Eesti lipu alla tuua. Eelnõu kohaselt muudetakse see välismaa ettevõtjate jaoks märgatavalt mugavamaks ning seda just e-residentsuse kaudu.

Praegu puudub välismaistel laevandusettevõtetel võimalus registreerida neile kuuluvaid laevu Eesti laevaregistrites Eesti firma kaudu, välja arvatud siis, kui selle juhatuses Eesti kodanike enamus.

Mida toob kaasa äriseadustiku muudatus, on see, et Eesti lippu võib kanda iga merelaev, mille omanik on Eesti firma ja selle juhatus võib olla mis iganes rahvusest ja asuda mis iganes maailma otsas. Kusjuures selle firma võivad olla distantsilt loonud ka välismaised e-residendid – nende puhul nõutakse lihtsalt kontaktisiku omamist Eestis, et oleks, kellele paberdokumente kätte toimetada.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium loodab nende uuenduste kaudu saada juba järgmisel aastal Eesti lipu alla 15 laeva ning aastaks 2015 koguni 300 laeva. Hetkel on Eesti lipu all vaid üks meretranspordi laev – Viking XPRS.

Kuna sotsiaalmaks laekub sellele riiki, mille lipu all laev sõidab, ning iga sellisel laeval asuv töökoht loob viis töökohta maismaal, siis loodab riik aastal 2025 teenida muudatuste tulemusel 76,2 miljonit eurot lisatulu. Hetkel ei laeku transpordilaevanduselt Eesti riigikassasse üldse sotsiaalmaksu.