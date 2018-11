Eesti pöördub Euroopa Komisjoni poole riigiabi loa saamiseks

Reisijaid ja kaupu transportivaid laevu (mitte kalalaevu) puudutav suurim muudatus peitub sotsiaalmaksus. Erand on lihtne: sotsiaalmaks on Eesti lipu all sõitvate laevade töötajate puhul vaid 20 protsenti ja seda vaid 750-euroselt maksubaasilt.

Oluline muudatus saab toimuma ka selles osas, kes tohivad oma laevu Eesti lipu alla tuua. Eelnõu kohaselt muudetakse see välismaa ettevõtjate jaoks märgatavalt mugavamaks ning seda just e-residentsuse kaudu.

Mida toob kaasa äriseadustiku muudatus, on see, et Eesti lippu võib kanda iga merelaev, mille omanik on Eesti firma ja selle juhatus võib olla mis iganes rahvusest ja asuda mis iganes maailma otsas. Kusjuures selle firma võivad olla distantsilt loonud ka välismaised e-residendid – nende puhul nõutakse lihtsalt kontaktisiku omamist Eestis, et oleks, kellele paberdokumente kätte toimetada.