Eesti startup'i-juhtide avalik pöördumine poliitikutele: lõpetage hirmutamine

«Meie kiirelt kasvavad tehnoloogiaettevõtted Eestis teavad, kui oluline on rahvusvaheline usaldusväärsus ja koostöövõime. Lisaks on meie sektori enam kui 5000 töötaja seas nii palju välismaal töötavaid eestlasi kui ka Eestisse tööle asunud tipptalente mujalt maailmast. Seega on meile eduks äärmiselt oluline, et inimeste migratsiooni temaatikat käsitletakse kogu maailmas korrektselt, tasakaalukalt ja asjatundlikult,» seisab startup'i-juhtide pöördumises.