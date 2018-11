Tõniste Ansipile: Eesti riigi rahaasjad on heas korras!

«Eesti riigi rahaasjad on heas korras! Järgnevatel aastatel meie valitsussektori võlakoormus väheneb. Eesti püsib kindlalt kõrgliigas: rahvusvahelised reitinguagentuurid tõstavad Eestit esile kui erakordselt tugeva rahandusega riiki. Reitinguagentuur Fitch tõstis möödunud kuul Eesti riigi reitingut.

Euroopa Komisjon hindab, kuidas täidame eelarve tasakaalu eesmärki, mille Eesti valitsus on endale ise seadnud. See eesmärk on rangem, kui Euroopas kokku lepitud reeglid meile õigupoolest lubaksid. Sealjuures on Eesti ainus riik, kes endale miinimumnõuetest ambitsioonikama eesmärgi on seadnud.

Euroopa Komisjoni hinnangul on Eesti 2018. aasta eelarvepositsioon stabiilsuse ja kasvu pakti reeglitega kooskõlas ja 2019. aasta eelarvepositsioon on reeglitega üldjoontes kooskõlas.

Nii Euroopa Komisjon kui ka rahandusministeerium prognoosivad, et Eesti valitsussektori eelarve on järgmisel aastal nominaalselt ülejäägis 0,5 protsendiga sisemajanduse koguproduktist. Väike erinevus meie ja Euroopa Komisjoni tehtud struktuurse eelarvepositsiooni prognoosi vahel tuleneb erinevast hinnangust sellele, kas Eesti majandus kasvab järgmisel aastal kiiremini, kui oleks keskmiselt tasakaaluka arengu kursiga kooskõlas.»