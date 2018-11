Eesti e-arvete lahendus alustas sisenemist Suurbritannia turule

«Ilma ühtegi klienti omamata palkasime kohapealt kaks esimest töötajat ja nüüd hakkame oma teenuseid müüma. On hea meel, et õnnestus kohalikult turult palgata tipptasemel valdkonna kogemustega spetsialistid,» rääkis Postimehele Fiteki üks omanikest ja juhtidest Mait Sooaru.

Miks just Euroopa Liidust lahkuv Suurbritannia? «Tegime Suurbritannias turuuuringu ja leidsime, et turul on ruumi meie sisenemiseks,» ütles Sooaru.

Uuring näitas muu hulgas, et raamatupidajate ajast keskmiselt 65 protsenti kulub lihtsale ostarvete sisestamisele. Samas on arve esitajal kõik andmed olemas digitaalselt ja arvete vastuvõtja vajab neid samu andmeid ka digitaalselt. Aga millegipärast arve esitajad endiselt prindivad arved välja või saadavad need pdf-iga ning vastuvõtjal ei jäägi muud üle kui need samad arveandmed uuesti käsitsi sisestada.