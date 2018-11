Tallinna lennujaama tuleb krüptovärav

CoinMetro on käesoleva aasta veebruaris Tallinnas Fahle majja registreeritud 15 töötajaga ettevõte, millal lisaks mõnikümmend arendajat mujal maailmas. Varem on see tähelepanu äratanud krüptoraha teemaliste tänavareklaamidega, mille plakatid vägagi sarnased Eesti erakondade omaga.

Murcko sõnul otsustas ta tuua CoinMetro tegevuse ja peakontori just Eestisse, kuna «Eesti tugev e-riigi kompetents ja ettevõtjasõbralik keskkond on kogu maailma mastaabis väga atraktiivsed».

Murcko tõi välja, et kuigi turud hetkel liiguvad, on selle taga peamiselt varade järjepidev juurdetekkimine. «Spekuleerimine toimub eeskätt ikkagi krüptovarade hinna, mitte varade aluseks oleva tehnoloogia usaldusväärsuse tõttu. See, mida praegu näeme, on loomulik tsükkel, kuid ei tähenda seda, et krüptotööstusel puudub väärtus,» selgitas ta, miks ettevõtte ei kahtle tehnoloogia vastupidavuses.

Kevin Murcko FOTO: Erakogu.

Uues väravas saab ekraanidelt ülevaate reaalajas krüptoturul toimuvast. Samuti saab prognoosida puutetundlikel ekraanidel krüptoturu langusi ja tõuse reisija lennu maandumise hetkeks. Õige prognoosi korral on võimalik saada tasuta krüptoraha, millega CoinMetro platvormil oma kauplemiskonto avada.

Lennujaama ootealale on paigutatud ka spetsiaalne mündimasin, mis väljastab kuldse värvusega krüptomünte, mida saab meenena kasutada ja või vahetada XCMi ehk CoinMetro enda krüptovaluuta vastu. Samuti on ootealal CoinMetro ehk tõlkes nn mündimetroo stiilis istmed, mille taustaks näeb metrooakendest 3D-krüptomaastikku.