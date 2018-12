Politsei kasutas loominguliselt Tesla autopilooti, et peatada roolis magav purjutaja

Tesla on alati rõhutanud, et nende juhiabi funktsionaalsused nagu autopiloot ei muuda autot tegelikult isesõitvaks ja seepärast peab juht alati ärkvel olema ja valmis ise üle võtma. Samuti on need kasutamiseks mõeldud ainult maanteedel. Kuna paljud inimesed ei paista seda taipavat, siis on juhtunud Tesla autopiloodi kuritarvitamise tõttu hulganisti õnnetusi ja liiklusohtlikke olukordi.