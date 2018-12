Tuntud Eesti ettevõtjad lõid miljonieurose filantroopiafondi

«Eesti startup’i valdkond on arenenud nii kaugele, et ükski hea idee kapitali taha ei jää. Kohalikud kiirendid, äriinglid ja riskikapitali fondid täidavad oma rolli. Nüüd tuleb käia sarnane tee läbi sotsiaalse innovatsiooni osas,» ütles Taxify kaasasutaja Martin Villig.

TransferWise’i kaasasutaja Taavet Hinrikus rääkis, et fondi teine eesmärk on anda avalikkusele selge sõnum – riigi ja ühiskonna panus haridusse peab kasvama.

«TransferWise ja Taxify maksid 2018. aasta kolmandas kvartalis riigile kokku pea 3 miljonit eurot pelgalt tööjõumaksudena. Me võiks värvata palju rohkem eestlasi oma ettevõtetesse ning panustada seeläbi maksudena veel rohkem, aga sobivate omadustega inimesi on piiratud hulk. Kui ootus on, et Eesti tehnoloogiasektor oleks ühel päeval sama tugev kui räniorus, Eesti kultuurimaastik sama mitmekülgne kui Pariisis ja Eesti tööstus sama kõrgtehnoloogiline kui Saksamaal, siis ainus lahendus on maailma kõige targem ühiskond – nii oma teadmiste, digitaalse kirjaoskuse kui sotsiaalse intelligentsi poolest. Ainult PISA-skooriga neid tippe ei valluta,» ütles Hinrikus.