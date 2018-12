Suur muudatus ärimaailmas: osaühingud ei vaja enam Eesti pangakontot

Muudetud seaduse kohaselt on osaühingu asutamisel võimalik kasutada ükskõik millises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud pangas või makseasutuses asuvat kontot. Seega võib arvelduskonto olla ka näiteks Suurbritannias registreeritud fintech-ettevõtte Transferwise’i (Borderless konto) või Monese oma.

Otsuse poolt hääletas 75 riigikogu liiget, vastu ega erapooletuid ei olnud.

Muudatus on eriti oluline just e-residentide ettevõtete asutamisel ning välisinvesteeringute kaasamisel Eestis registreeritud idufirmadesse. Välismaalastel on seni olnud tõsiseid raskusi Eestis ettevõtete loomisel, kuna siinsed pangad on neile rahapesu tõkestamise nõuete tõttu keeldunud kontode loomisest.

Konto on vajalik selleks, et osaühingu asutamisel tuleb sinna kanda osakapitali rahaline sissemakse, mille suurus on minimaalselt 2500 eurot. Eelnõu ei oma mõju aktsiaseltsi asutamisele, mille asutamisel on jätkuvalt vaja avada ka väärtpaberikonto Eesti pangas.

E-residentsuse programmi juhi Kaspar Korjuse sõnul on vastuvõetud seadusemuudatus hea uudis paljudele inimestele üle maailma – see aitab usaldusväärsel moel enamatel inimestel e-residentsusest kasu saada ja avab ka Eesti jaoks uksed suurematele välisinvesteeringutele.

«Kunagi ei saa olema ühte makselahendust, mis sobib igale ettevõttele või oleks kättesaadav igale ettevõttele. Seetõttu peame pakkuma suuremat makseteenuste valikut,» lisas ta.

Lisaks avardub rahalise sissemakse tegemise võimalus ka juba registreeritud või tulevikus registreeritavatesse osaühingutesse. Edaspidi võib rahalise sissemakse teha peale Eesti krediidiasutuse ka välisriigi krediidiasutuses või makseasutuses avatud maksekontole. Tegemist on olulise muudatusega just välisinvesteeringute kaasamisel Eesti ettevõtetesse.

Väiksem muudatus on ka: vabastatakse riigilõivust ettevõtja e-posti aadressi äriregistrisse kandmine ja muutmine. Kehtinud korra järgi oli vaja kande muutmisel tasuda 18 eurot riigilõivu.

Äriajamine Eesti osaühingute kaudu on ainus põhjus, miks välismaalane üldse e-residendiks saamist kaaluda võiks. Eesti pangandus on mitteresidentide kontode avamisel olnud selgelt konservatiivne, kuna nende teenindamisel on oluliselt keerulisem täita «tunne oma klienti»-meetmeid - tuvastada kliendi varade tegelikku päritolu ja muid rahapesu tõkestamise seisukohast olulisi aspekte.