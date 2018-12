Vargsi tehtud muudatus: taksosõidu piirhinnad kadusid ja ajatariif võib pidevalt kedrata

«See on hea näide, et riik on selles sektoris asunud ellu viima üldtunnustatud konkurentsi mõjutavat põhimõtet «sama äri, samad tingimused», sest eelmisel aastal jõustunud ühistranspordiseadus käsitleb ka Taxify, Yandexi ja Uberi poolt pakutavat teenust tasuliseks reisijateveo teenuseks ehk taksonduseks,» märkis Saar.

Ta arvas, et olukord, kus kasutusel on kaks hinnastamise meetodit, ei jää kestma kauemaks kui 2-3 kuud, sest summeeriva tariifi kasutamine on arusaadavam kliendile, aga olulisem veelgi on hinnakirjade konkurents IT-taksondusega, mille tulemusel ollakse sunnitud tegema õige valik.

Mis puutub piirhindade kadumisse, siis ütles Saar, osade taksojuhtide poolt esitatavad ebamõistlikult kõrged taksoarved on eksisteerinud kogu aeg, vaatamata sellele, et Tallinna linn on kehtestanud taksotariifidele piirhinnad.

«Kuna hinnad on taksonduses vedaja ehk taksojuhi määrata, ei saa riigi mainet kahjustavast pahest lahti ainult erinevate seaduste ja eeskirjade abil, vajalik on pidev tõhus järelvalve ja koostöö,» sõnas ta.