Jaapan blokeerib riigihangetest Huawei ja ZTE

Jaapani ajaleht Yomiuri kirjutas reedel, et muudatused riigihangete reeglistikus võidakse läbi viia juba tuleval esmaspäeval. Väljaande sõnul ei kavatse valitsus mainida seadusmuudatuses otseselt ei Huaweid ega ZTE'd, kuid uute reeglite järgi ei saa riik mitte kumbagilt ettevõttelt enam seadmeid osta.

Austraalia ja Uus-Meremaa on blokeerinud Huawei 5G võrkude rajamisel osalemast. Suurbritannia telekom BT teatas kolmapäeval, et eemaldab Huawei seadmed oma 3G ja 4G võrkude kõige tähtsamatest osadest. Huawei on USA turult peaaegu täielikult boleeritud juba aastaid.